Peer start met sensibiliseringsactie "High-Five": "Beloningen voor wie met de fiets of te voet naar school komt"

Fietsen en wandelen naar school is gezond, en dat willen ze in Peer extra stimuleren met High Five. Het is niet alleen gezonder om te wandelen of te fietsen naar school, het is ook goed voor het milieu, en veiliger, met minder auto's in de buurt van de school.

“We hebben hier de mascotte Five ontmoet, en die zorgt er eigenlijk voor dat iedereen een ‘tag’ krijgt, een armbandje of een tag op de fiets”, zegt burgemeester Steven Mathei (CD&V). “Daarmee worden de kilometers gescand en kan men punten en beloningen verzamelen die heel eenvoudig in te wisselen zijn. En zo proberen we het aantal fietsers en voetgangers te verhogen. Dat is goed voor iedereen.”