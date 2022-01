Planeet Frank: klimaatvoordelen, mooiweerwolken en warmtepompen

De laatste tijd hoor je veel over warmtepompen om onze huizen te verwarmen. Wat is een warmtepomp eigenlijk? En is het zo milieuvriendelijk? Halen we niet te veel warmte uit de grond? Frank praat met professor Tine Baelmans. Zij is gespecialiseerd in Energieconversie aan de KU Leuven.



Beluister hier de 20e aflevering van de podcast Planeet Frank, een maandelijkse podcast over weer en klimaat: