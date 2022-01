Politie beboet meer dan 100 foutparkeerders in Deurne

De politie controleerde specifiek in de omgeving van een aantal bakkerijen in Deurne omdat daar op zondag geregeld bestuurders op het voetpad parkeren. In totaal betrapten ze 104 mensen die zich fout geparkeerd hadden. Daar waren ook 11 vrachtwagenbestuurders bij, en 4 mensen die zonder vergunning op een parkeerplek stonden voor mensen met een handicap.

Voor een lichte overtreding bij het parkeren riskeer je in Antwerpen een GAS-boete van 58 euro. Als je parkeert op een plek waar je voor gevaar zorgt voor de rest van het verkeer, zoals op het fietspad of het voetpad, of op een parkeerplek voor mensen met een handicap, kan je een boete krijgen van 116 euro.