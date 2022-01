Politie en brandweer voorbereid op omikrongolf

Ook bij de politie zijn er extra maatregelen genomen om de hulpverlening te blijven garanderen. In de politiezone Limburg Regio Hoofdstad (LRH) dragen de interventieploegen sinds vorige week FFP2-maskers en maken ze gebruik van zelftesten. Maar ook de planning van de mensen wordt herbekeken zegt Dorien Baens van LRH: “Wat bijvoorbeeld een mogelijkheid zou kunnen zijn, is dat we het aantal politieploegen op het terrein afbouwen. Maar ook andere diensten zoals onze wijkinspecteurs, de verkeerspolitie en de mensen van de recherche zouden kunnen meedraaien in de interventieploegen voor de minder dringende tussenkomsten. Daar gaan we morgen over samenzitten.”

Eenzelfde verhaal klinkt bij de politie van zone Carma, ook daar zullen in geval van nood inspecteurs van andere diensten worden ingezet bij de interventieploegen. "Dringende tussenkomsten en opdrachten moeten ten allen tijde kunnen gebeuren", vertelt Marleen Smeyers van zone Carma. "En dan zijn interne verschuivingen een middel daartoe."