Politoloog Foaud Gandoul over aanpak coronacrisis: “Overlegcomité mag geen tapijtenhandel meer zijn in 2022”

Het vertrouwen in politici was voor maart 2020 al niet bijster groot. Maar enkele coronagolven later is het vertrouwen in de politieke klasse nog veel verder gedaald, zegt Fouad Gandoul: “Je merkt dat de leiders van ons land de bocht teveel hebben genomen. De ene dag is het A, de volgende dag B om dan finaal met nog een andere maatregel te komen. Het is een vorm van micromanagement waar niemand nog aan uit kan. En we moeten eerlijk zijn: zo een overlegcomité, dat is precies een tapijtenhandel waar gemarchandeerd wordt en de sterkste lobby zijn wil kan doordrukken. Daar moet nu echt wel een beter model voor worden gevonden.”