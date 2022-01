BEKIJK - Waarom prinses Delphine zo openhartig getuigt over haar verleden als "verborgen kind" van Albert II

Op het einde van de documentaire wordt Delphine even emotioneel als ze het heeft over haar vader Koning Albert. Pascale Mertens vroeg haar hoe de relatie met hem nu is. "It's going fine"zegt ze, en daar wil ze het kennelijk bij laten. Zal deze documentaire een invloed hebben op hun relatie? "Dat denk ik niet" zegt Delphine, "want het is een opbouwende documentaire. Dus ik denk van niet."