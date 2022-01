Scholen in Vlaamse Rand krijgen extra geld om Nederlands te promoten 

Secundaire scholen in de Vlaamse Rand krijgen extra middelen om de Nederlandse taal te ondersteunen en te promoten bij leerlingen en hun ouders. Dat heeft Vlaams minister voor Onderwijs Ben Weyts (N-VA) maandag bekendgemaakt in de Don Boscoschool in Halle. Weyts maakt de komende drie jaar in totaal drie miljoen euro vrij uit het Vlaamse Randfonds.

"De groeiende internationalisering en 'ontnederlandsing' in de Vlaamse Rand rond Brussel legt een grote druk op de scholen", aldus minister Weyts. "In sommige gemeenten van de Rand heeft tot wel 75% van de schoolgaande jeugd andere origine en bijna de helft daarvan spreekt thuis een andere taal. In het secundair onderwijs zijn er bovendien anderstalige instromers die pas op latere leeftijd naar het Nederlandstalig onderwijs komen. Dit zien we ook in Brusselse scholen", vervolgt Weyts, "maar er is één groot verschil: de Nederlandstalige scholen in Brussel krijgen al decennia extra financiële ondersteuning om in een vaak anderstalige omgeving onderwijs te organiseren, maar de scholen in de Vlaamse Rand krijgen daar tot nu toe geen enkele extra steun voor."