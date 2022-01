Superfan Sonja uit Sint-Amandsberg richt Nicole & Hugo-museum op in eigen huis: "Ik heb 200 kostuums, 20.000 foto's en 8.000 artikels"

Sonja en haar man zijn zelf ook echte cruisereizigers. "Samen hebben we meer dan 100 cruises gedaan. We hadden er een gepland begin april twee jaar geleden, maar door corona zaten we vast op het schip en zijn we gerepatriëerd naar België. Toen was er hier in ons land nog niks te bespeuren van corona. Ik ben dan begonnen met alles wat in dozen zat te klasseren en foto's te plakken. Mijn man heeft meegeholpen met kaders ophangen."