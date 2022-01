BEKIJK - Waarom neemt Waals minister Crucke ontslag? En welke gevolgen heeft dit voor de Waalse én de federale regering?

Terwijl Crucke eerder een man was van het compromis, is Georges-Louis Bouchez een man van de sterke partijlijn, analyseert Gadisseux. En Crucke stak met zijn hoofd steeds meer boven dat duidelijk afgelijnde MR-maaiveld van Bouchez uit. Volgens de RTBF-journalist is het ontslag van Crucke dan ook een signaal voor de andere MR-ministers.

“De lijn van Bouchez is een radicale lijn, waarmee hij een strenge positie inneemt op specifieke dossiers en die positie écht verdedigt”, stelt Thomas Gadisseux vast. “Crucke is net het tegenovergestelde: iemand die in de Waalse regering compromissen maakte met de PS en Ecolo.”