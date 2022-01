Geluwenaar vindt na 15 jaar trouwring terug in Ieper: "Een dame heeft hem al die tijd in een potje bewaard"

15 jaar later gebeurde er iets totaal onverwacht. Patrick Nolf: "We zaten vrijdagvond iets te eten in Geluwe. We zagen op Facebook een bericht passeren over een trouwring. Mijn vrouw bekeek het bericht en zag dat het onze trouwring was." Het gezin kon snel contact maken met de dame uit Ieper die het bericht had gepost. Zondag mocht Patrick zijn ring al ophalen. "Een jobstudente had de ring indertijd gevonden en die aan haar mama gegeven. Sociale media bestond toen nog niet. De dame heeft de ring in een potje bewaard. Bij het opruimen van de kamer vorig weekend, vond ze het potje met de ring terug en heeft ze het bericht op sociale media geplaatst."