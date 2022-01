Vanaf nu ook op rechteroever betalend parkeren in Aalst

Schepen van mobiliteit Jean-Jacques De Gucht (Open VLD) wil met het betalend parkeren op rechteroever de parkeerplaatsen aan de inwoners teruggeven. "We krijgen klachten van bewoners die zeggen dat ze niet meer in hun eigen straat kunnen staan omdat veel pendelaars de zone op rechterover gebruiken. Het is de bedoeling dat we leefbare buurten hebben, het is dus ook de bedoeling dat pendelaars de nieuwe parking aan het station gebruiken." Bewoners in het centrum van Aalst kunnen om te parkeren in hun straat een bewonerskaart aanschaffen, "zij kunnen een gans jaar parkeren in hun straat voor 30,5 euro."