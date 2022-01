Tramsporen in Zeebrugge worden vernieuwd: "Weinig hinder voor reizigers"

In de Kustlaan in Zeebrugge worden de tramsporen vernieuwd vanaf de Londenstraat tot 100 meter voor de Azorenstraat. Woordvoerder van De Lijn Marco Demerling: "Het gaat over de tweede fase van de werken die in september vorig jaar zijn gestart. Toen waren we bezig met het vernieuwen van de sporen in Wenduine. De trams zullen maar op één enkel spoor kunnen rijden, maar voor de reizigers blijft de hinder zeer beperkt."

Er wordt ook met een tijdelijke halte gewerkt. Die is op 200 meter wandelafstand. De werken zullen tot april duren.