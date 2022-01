Voor het eerst groot tekort aan administratief personeel in en rond Antwerpse haven

“In onze regio was er voorheen vooral een nijpend tekort aan technische profielen, maar nu zien we dat het tekort zich ook aan het uitbreiden is naar de administratieve profielen. Dat is een vrij recent fenomeen”, zegt Pieter Leuridan, woordvoerder van werkgeversorganisatie Voka Antwerpen-Waasland

Op jaarbasis verschijnen er 7.000 à 7.500 vacatures online voor administratieve profielen in en rond de haven van Antwerpen. Maar die raken de laatste maanden steeds moeilijker ingevuld. “Dit is zowat een half jaar à een jaar geleden begonnen, maar we zien dat het intussen dat het een structureel probleem is.”