Scholen houden hart vast voor vijfde golf, minister Weyts: "Onderwijs niet volledig sluiten maar optreden bij problemen"

Weyts hoopt dat – ondanks de oprukkende omikronvariant – scholen de komende weken maximaal open kunnen blijven. “Vanzelfsprekend zijn we bezorgd over het toenemend aantal besmettingen. Nu al zie je dat zowel leerkrachten als leerlingen in quarantaine of isolatie zitten, en dat terwijl die besmettingen niks met het onderwijs te maken hadden. De volgende weken zal dat fenomeen alleen maar toenemen. We weten dat we klassen, en op een bepaald moment scholen, zullen moeten sluiten.”