Wildcamera's brengen dieren in tuinen in kaart: "We kunnen niet concluderen dat heel Genk stikt van de everzwijnen"

Het Heempark hing de wildcamera's in 28 tuinen in Genk, telkens een week. "En we hebben uiteraard adressen gehad waar er everzwijnen in de tuin verschenen zijn, maar zeker niet in alle tuinen of in de meerderheid van de tuinen", legt Rik Brys van het Heempark uit. "Het hangt natuurlijk af van de locatie. We weten waar er in Genk everzwijnen voorkomen. Maar aan de hand van de camerabeelden kunnen we niet concluderen dat heel Genk stikt van de everzwijnen." In de tuinen waar wel everzwijnen gespot werden, kwamen onder meer ook reeën en vossen voor.

