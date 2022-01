Zestiger uit Antwerpen vrijgesproken voor verkrachting escortedames

De feiten dateren van september 2020. De man, een Nederlander van 60 uit Antwerpen, had afgesproken met twee escortedames en verklaarde zelf dat er na bewezen diensten een discussie over de betaling was ontstaan. Hij moest hen 3.300 euro betalen. Dat had hij niet in huis en hij beloofde dat hij de volgende ochtend naar de bank zou gaan. De dames hadden eerst gevraagd om vooraf te betalen maar stemden uiteindelijk in met een latere betaling.