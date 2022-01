Vijf jongemannen opgepakt voor zinloos geweld in Brussel

De politie van de zone Brussel Noord (Schaarbeek, Evere, Sint-Joost-Ten-Node) heeft vijf mensen opgepakt in een onderzoek naar zinloos geweld. De verdachten zouden in oktober twee mannen op straat, in de buurt van de Schaarbeekse Haard, hebben aangevallen. Dat gebeurde nadat de slachtoffers een opmerking hadden gegeven over het gevaarlijk rijgedrag van enkele jongeren die met een step onderweg waren.