Antwerpen steekt West-Vlaanderen voorbij en is provincie met meeste dodelijke arbeidsongevallen

Antwerpen en West-Vlaanderen zijn de trieste koplopers qua dodelijke arbeidsongevallen in België. Zowel in Antwerpen als Zeebrugge is er een haven met veel industrie en ook met gevaarlijke activiteiten. "In West-Vlaanderen is er ook veel maakindustrie en landbouw waardoor er daardoor mogelijk nog meer ongevallen kunnen gebeuren", vertelt arbeidsauditeut Filiep De Ketelaere.