Antwerpse chemiebedrijven bereiden zich voor op mogelijke personeelsuitval: verplichte FFP2-maskers bij BASF

De Antwerpse haven zelf heeft al sinds het begin van de pandemie een noodplan uitgewerkt. Op dit moment kunnen alle schepen nog vlot behandeld worden, maar in het slechtste geval kunnen er sluizen gesloten worden. Al zijn er ook nog andere maatregelen mogelijk vooraleer het zover moet komen. "We kunnen onder andere inzetten op kleinere teams, of we kunnen het aantal sleepboten aanpassen. Tussen verschillende partners onderling kunnen we ook medewerkers uitwisselen", zegt communiatieverantwoordelijke Lennart Verstappen van Port of Antwerp.