Zelftest hier en daar goedkoper bij de apotheek: "Door onderlinge concurrentie en lagere inkoopprijs"

Deneyer betreurt trouwens die prijsdaling van de zelftesten bij de apotheker. "De vragen bij apothekers blijven binnenstromen", legt ze uit. "We krijgen veel vragen over vaccinatiebeleid: wat met de booster? Er komen ook al vragen binnen over de vierde prik. Het is dus jammer dat de prijzen van de zelftesten een stukje dalen, want de tijd die apothekers investeren in die vragen blijft dezelfde en is zelfs toegenomen."