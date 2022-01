Autogarage Ford verhuist uit iconisch Permekegebouw aan Boomsesteenweg in Antwerpen

Aan de Ford-garage in het Permekegebouw gaat een hele geschiedenis vooraf. "In 1911 waren er meerde locaties van Ford in Antwerpen. Maar in 1982 zijn alle activiteiten verhuisd naar de Boomsesteenweg. We zitten daar al sinds 1937. Er zijn generaties langsgeweest om auto's te kopen en te onderhouden en ook onze werknemers werken er al tientallen jaren", vertelt manager Leo Deprince.