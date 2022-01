AZ Klina reageert op nieuw noodplan in ziekenhuizen: "We hielden al langer niet meer zoveel bedden vrij"

Als het nog veel drukker wordt in de ziekenhuizen, dan zullen er geen bedden meer worden vrijgehouden voor coronapatiënten. Dat staat in een noodplan van Volksgezondheid, dat normaal vandaag wordt rondgestuurd. Het AZ Klina in Brasschaat hield al langer niet meer zoveel bedden vrij op intensieve zorg. Dat vertelt algemeen directeur Joost Baert in 'Start Je Dag' op Radio 2 Antwerpen.