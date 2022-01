BEKIJK: Annick neemt afscheid van het leven met kunstwerk van Kamagurka: “Wuif me nu maar weg en glimlach”

Vorige week is bakkersvrouw Annick Verneert uit Lievegem in Oost-Vlaanderen overleden. Ze was ongeneeslijk ziek. Voor haar dood hielp “De droomfabriek” van het Eén-programma “Iedereen beroemd” haar om een laatste wens in vervulling te laten gaan. Annick wou een kunstwerk in haar tuin achterlaten, “iets voor de eeuwigheid, waar ik echt mijn stempel op kan drukken”. In de pakkende reportage hierboven ziet u hoe kunstenaar Kamagurka Annick hielp om haar droom werkelijkheid te laten worden.