Bijenkorfvlechten voor het ecologisch houden van bijen is hot: cursus in Oost-Vlaanderen op 1 dag tijd volzet

Het feit dat er zo veel interesse was in de cursus had het Vlaams Bijeninstituut niet gedacht. Bijenspecialist Goris was er toch van geschrokken: "We hadden het idee om een cursus te plannen in Antwerpen en die zat vol binnen de 3 dagen. Toen dachten we dat we dit misschien in de andere provincies ook moeten aanbieden. In Limburg zat die dan vol binnen de 12 uur!"