Bijna 2,5 miljoen bezoekers voor Winterpret in Brussel

In totaal 2.451.832 bezoekers trokken het voorbije eindejaar naar Winterpret in Brussel. Daarbij waren bijna 1,9 miljoen Belgen en bijna 600.000 buitenlanders, vooral Fransen, Spanjaarden en Nederlanders. Het winterevenement van de Stad Brussel deed het zo veel beter dan in 2020, toen het evenement door corona grotendeels afgelast werd. Ten opzichte van 2019, toen van corona in België nog geen sprake was, kwamen er een miljoen minder bezoekers: 3,4 miljoen tegenover 2,5 miljoen in 2021.

De schaatsbaan op het De Brouckèreplein, die open bleef tot 9 januari, lokte bijna 50.000 sportievelingen, de ijspiste in het Terkamerenbos iets meer dan 9.000. Lichtfestival Brussels by Lights was dit jaar te bewonderen in 152 straten, 10 meer dan in 2020.

De volgende editie van Winterpret, de 22ste al, zal dit jaar plaatsvinden van 25 november tot 1 januari 2023.