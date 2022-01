Zeg het met Valentijn eens met andere bloemen dan rozen, die enorm duur zijn door de hoge energieprijzen 

De hoge energieprijzen hebben heel wat neveneffecten: ook de prijs van bepaalde bloemensoorten schiet hierdoor omhoog. De prijs van rozen bijvoorbeeld is verveelvoudigd, en dat in aanloop naar Valentijn volgende maand. "Denk zeker eens aan de klassieke voorjaarsbloeiers als alternatief: de prijs van deze soorten is nu een pak stabieler", zegt de Unie van Floristen.