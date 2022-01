Primeur in België: Brugge krijgt eerste steunpunt voor vragen rond bewindvoering

Om mensen te beschermen tegen zichzelf neemt een advocaat of familielid de belangrijkste beslissingen over. Veelal gaat het dan over mensen met dementie, mensen met een verslaving of psychiatrische patiënten. "Het gaat altijd over hulphoevende mensen. Mensen uit hun omgeving weten vaak niet goed hoe ze hen kunnen helpen", zegt initiatiefnemer Luc Goutry.

Het steunpunt moet er ook nauw op toezien of alles wel correct verloopt. "Helaas is er ook af en toe misbruik bij bewindvoering. Door dit steunpunt kunnen we dat soort klachten of misbruiken sneller opsporen", besluit Van Quickenborne.