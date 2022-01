Cannabisplantage van 500-tal planten ontdekt in Oostende: 2 mannen gearresteerd

Een 20-tal werknemers van de technische dienst van de stad Oostende waren deze middag druk in de weer om te helpen de plantage te ontmantelen. De cannabisplanten werden in een container gegooid en onmiddellijk daarna vernietigd. De politie vroeg Fluvius ook om de elektriciteit in het pand af te sluiten.

In oktober 2018 werd in hetzelfde pand nog een cannabisplantage ontdekt in een flat. Die plantage was toen nog in opbouw. Een Albanees, die bij de plantage betrokken was, kreeg daarvoor 2 jaar celstraf met uitstel.