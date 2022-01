Circulair loket in Hasselt voor ondernemers en handelaars: “Oude kerstdecoratie kan zo hergebruikt worden”

Het stadsbestuur heeft de ambitie om grondstoffen en producten zo veel mogelijk te hergebruiken en om hernieuwbare energie in te zetten. Schepen van Economie Rik Dehollogne (N-VA): “Bedrijven kampen op dit moment met een gebrek aan grondstoffen en aan werknemers. Wij willen dat bedrijven zo weinig mogelijk dingen als afval gaan bestempelen en dus maximaal hergebruiken.” Als voorbeeld wordt de kerstdecoratie aangehaald die veel winkels in de kelder hebben liggen en waarmee niets meer zal gebeuren. “Die decoratie kan gedeeld of geruild worden met andere handelaars, zo wordt er geen afval gecreëerd en blijven de kelders leger”, aldus de schepen.