Corona is voor West-Vlaamse ondernemingen niet langer grootste zorg in 2022

De krapte op de arbeidsmarkt is ook een heet hangijzer in de rest van West-Vlaanderen, maar als Hans Boels, voorzitter van Voka Zuid-West-Vlaanderen, moet kiezen dan houdt hij het op de infrastructuur. “In 2022 is het precies 50 jaar geleden dat de E17 tussen Waregem en Rekkem in gebruik werd genomen. In die jaren is de snelweg uitgegroeid tot de economische slagader van de regio. In een strook van enkele kilometers breed langs de E17 ligt het hart van onze economie. Maar door een gebrek aan investeringen aan de afrittencomplexen en de E17 zelf, is deze economische levensader aan het dichtslibben. Investeringen vanuit de overheid mogen niet te lang op zich laten wachten.”