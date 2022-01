V-test om energiecontracten te vergelijken is razendpopulair én verbeterd: ontdek hier alle nieuwigheden

De Vlaamse Energieregulator VREG lanceert een nieuwe V-test, waarmee je kan kijken welk energiecontract voor jou het meest voordelig is. Dat is goed nieuws want de oude test had een aantal belangrijke tekortkomingen. De nieuwe V-test is makkelijker in gebruik en is er beter afgestemd op jouw persoonlijke behoeftes. De VREG stelt de test in primeur voor bij "De Inspecteur" op Radio 2.