Diest bouwt inclusieve speeltuin: "Idee van kindergemeenteraad wordt uitgevoerd"

In het Warandepark van Diest gaat de stad de komende weken een inclusieve speeltuin aanleggen. "Dat is een speeltuin waar zowel kinderen met een handicap als zonder beperking samen kunnen spelen", legt schepen van jeugd Rick Brans (Open Diest) uit. "Er wordt een stilteruimte voorzien, met relatief weinig prikkels, en ook een vogelnestschommel, een extra brede glijbaan en een klank- en voelwand. We willen vooral onderstrepen dat alle kinderen hier terecht kunnen. Het idee werd op de agenda geplaatst door de kindergemeenteraad en nu gaan we die ook effectief aanleggen", zegt Rick Brans nog.