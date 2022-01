Drie beschilderde grafkelders uit 14e eeuw gevonden op kerkhof in Brugge: "Best bewaarde wordt naar kerk verplaatst"

Vandaag wordt de opgegraven middeleeuwse grafkelder in de Onze-Lieve-Vrouwekerk in Brugge geplaatst. Tijdens de graafwerken voor een ondergronds pompstation nabij het kerkhof werden drie grafkelders gevonden, de best bewaarde krijgt nu tijdelijk een plek in de kerk. Het krijgt nu pas een plek in de kerk omdat ze niet de juiste middelen hadden om het uit de grond te halen. "Het is een unicum in Vlaanderen", zegt schepen van Cultuur Nico Blontrock (CD&V).

Volgens de schepen heeft Vlaanderen nog niet veel ervaring met de lichting van grafkelders. "Integendeel, dat is al heel vaak mislukt. Het zijn heel tere dingen, vaak uit baksteen, dus als ze die uit de grond willen halen raakt de beschildering beschadigd of brokkelt het uit elkaar. Dat wilden we vooral vermijden. Daarom werd er een wetenschappelijk comité opgericht met een enorme expertise. Ik ben blij dat de grafkelder nu voor altijd bewaard zal blijven."

