Drie chefs van zaken aan het Donkmeer in Berlare kokerellen als concullega's op Zweeds kookkamp

Maar naast het in stukken hakken van een ree en vuurtjes stoken is de vriendschap van de drie vooral sterker geworden. "Vrienden waren we al. Als er problemen zijn, zitten we dicht bij elkaar om elkaar te helpen", zegt Hanselaer. "We zitten allemaal in een straal van 1 kilometer van elkaar. Als iemand een tekort heeft of er is een probleem, dan zijn we er voor elkaar."

Beluister hieronder het gesprek met Frederik en Jeff over hun kookkamp en lees daarna verder.