Energieleverancier in Verenigd Koninkrijk verontschuldigt zich voor advies over "huisdier knuffelen om warm te blijven"

De heisa in het Verenigd Koninkrijk gaat over een blog “met energiebesparende tips” van energieleverancier Ovo Energy. De blog werd naar alle klanten van dochterbedrijf SSE gemaild, maar de tips vielen niet in goede aarde. In de blog gaf de energieleverancier "10 eenvoudige en kostenefficiënte manieren" om “warm te blijven in de winter zonder de verwarming hoger te zetten".