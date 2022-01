Energiefacturen blijven fors stijgen: nieuw contract gemiddeld 36 procent duurder dan in december

Dat er een grote stijging is, vindt energie-expert Ruben Baetens van 3E logisch. "De gasprijzen schommelen enorm, maar we waren de voorbije vijf à zes jaar eigenlijk lage energieprijzen gewend", zegt hij. "De gasprijs stond anderhalf jaar geleden door de coronacrisis historisch laag, met ongeveer 10 euro per megawattuur."

"Onlangs stond de prijs dan weer historisch hoog, met 180 euro per megawattuur", gaat de expert voort. "Zopas is het weer gezakt naar 80 euro, ditmaal door het warme weer voor de tijd van het jaar. De prijs wordt nu geschat voor het komende jaar, dus is het logisch dat die veel hoger staat. Maar als klant is dat natuurlijk schrikken."