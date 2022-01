Fraudeonderzoek bij De Watergroep: 5 personeelsleden doorverwezen naar rechter

“We hebben inderdaad een pro actief beleid tegen fraude op de werkvloer om dat te vermijden en ook te bestrijden”, zegt Kathleen De Schepper, woordvoerster van De Watergroep. “Dat is in dit dossier ook gebeurd, vandaar dat we in 2019 na interne onderzoeken een klacht ingediend hebben bij het parket en ons ook burgerlijke partij gesteld hebben in deze zaak. Wij wachten nu de resultaten af van dat onderzoek, en we gaan dan ook bijkomende maatregelen nemen.”