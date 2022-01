Geïnterneerden veroordeeld tot negen jaar cel voor gijzeling in Forensisch Psychiatrisch Centrum

Drie mannen zijn veroordeeld tot 9 jaar cel voor het gijzelen van twee personeelsleden in het Forensisch Psychiatrisch Centrum op Linkeroever in Antwerpen, in juni 2020. De drie mannen waren op dat moment geïnterneerd in het centrum. Ze hadden twee personeelsleden overmeesterd en opgesloten in een kamer, met de eis dat wantoestanden in het centrum onderzocht zouden worden.