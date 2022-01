Gentse handels-en horecasector krijgen nog tot juni subsidies om artiesten te boeken

De stad maakte in totaal 150.000 euro vrij voor de subsidie. Het voorbije half jaar werden zo’n 150 projecten goedgekeurd, waardoor er nog ongeveer 41.000 euro overblijft. Om de komende 6 maand te overbruggen, komt daar nu 15.000 euro extra bij. "Met deze maatregel steunen we 2 sectoren die zwaar getroffen zijn door de coronacrisis: de horeca en de artiestensector", vertelt schepen van Cultuur Sami Souguir (Open Vld). "Iedereen die erkend is als artiest, komt in aanmerking. Vaak zijn dat muzikanten, maar ook voor het optreden van een clown in een handelszaak kan de stad tussenkomen. Het is een brede maatregel en we willen hiermee de hele artiestensector ondersteunen."