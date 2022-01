Grootste muntschat ooit in het noorden van Spanje werd opgegraven door... een das

Aan de hand van de datering leiden archeologen af dat de muntschat wellicht begraven werd in de woelige periode midden de 5e eeuw, zoals wel meer gebeurde in tijden van oorlog. In die periode had de Germaanse stam van de Sueven of Zwaben zich na een plundertocht doorheen Gallië gevestigd in het noordwesten van Spanje en voerden ze daar strijd met Romeinen en andere Germanen zoals de Visigoten.