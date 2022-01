Heers geeft negatief advies over nog langer oppompen van veel drinkwater door De Watergroep

Volgens De Watergroep wordt in Heers momenteel drinkwater voor zo'n 16.000 inwoners opgepompt. De burgemeester beseft dat dat erg belangrijk is maar vindt dat De Watergroep al veel eerder in actie had moeten komen. "De problemen zijn al van in 2018 bekend, maar De Watergroep heeft die nooit willen erkennen", gaat Pirard verder. "En nu willen ze pas na 10 jaar de drinkwaterwinning op die plek afbouwen. Dat betreur ik ten zeerste." De gemeente vindt dat er nu al maximaal 450.000 m² water per jaar zou onttrokken mogen worden. "In het rapport staat dat er dan geen bijkomende problemen meer zouden zijn, er is dan zelfs sprake van een licht herstel."

Vlaanderen zal de knoop moeten doorhakken, tegen eind maart.