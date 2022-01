Het zinnetje van de Top van Boekarest in 2008 dat de NAVO achtervolgt en nu een oorlog rond Oekraïne kan uitlokken

Hoe vaag en weinig concreet de toezegging van lidmaatschap ook was, voor Oekraïne bleef het een engagement waar het zich gretig aan vastklemt. Zeker na de protestacties van 2014 en de machtswissel in Kiev richt het land zich ondubbelzinnig op het Westen. Dat leidde trouwens meteen tot de afscheuring van de Krim en later van de twee "Volksrepublieken" Donetsk en Loegansk in het oosten. Op die twee fronten kreeg Rusland weer voet aan de grond in Oekraïne (en de Krim werd, via een referendum, bij Rusland aangehecht). Die Russische acties versterkten in Kiev alleen maar de ambitie om bij de NAVO aan te sluiten.

Tegelijk deed dat de aarzeling aan Westerse kant alleen maar toenemen, want weinig Europese landen hebben zin om oorlog te voeren over Oekraïne. En ook in de Verenigde Staten is het enthousiasme over Oekraïne intussen sterk bekoeld.

De Russische president Poetin voert nu sinds enkele weken de druk op om de belofte van Boekarest in te slikken. Voor Moskou mag Oekraïne nooit ofte nimmer toetreden tot de NAVO (en Georgië evenmin), en Poetin wil dat op papier. De NAVO van haar kant kan moeilijk terugkomen op dat engagement, op het zinnetje van Boekarest, alleen maar omdat Poetin dat vraagt.