Honderden bomen per ongeluk gekapt in Tienen: "Aannemer heeft zich van kant vergist"

Een voorbijganger merkte gisteren plots op dat de bomen verdwenen waren. “Dit is een erg pijnlijke fout, zeker voor degenen die toen het project mee getrokken hebben en voor de kinderen en buurtbewoners die mee aangeplant hebben”, aldus schepen Roovers. "Het is een domme communicatiefout die vermeden had kunnen worden, maar het kwaad is geschied. Nu moet het bos opnieuw aangeplant worden, bij voorkeur met planten die wat ouder zijn zodat we die 4 jaar van groei niet verliezen."

Bij de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) zegt men dit spijtige voorval ten zeerste te betreuren en zoeken ze met de aannemer naar een oplossing. Ze denken hierbij in eerste instantie aan het opnieuw aanplanten van het bos.