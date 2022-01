Huis in Oostende is onbewoonbaar na zware brand: bewoonster gewond naar ziekenhuis

In Oostende rukte de brandweer deze middag uit om een brand te blussen in deelgemeente Mariakerke. Toen de brandweer arriveerde, was er al een raam van de voorgevel kapot gesprongen door de hitte. De bewoonster van de woning bevond zich in de achtertuin toen de brandweer ter plekke kwam. Toen bleek dat ze enkele lichte brandwonden had, werd ze naar het ziekenhuis gevoerd.

De schade aan de benedenverdieping van de woning is groot. Daarom is het huis zelf ook tijdelijk onbewoonbaar. Bij aanpalende woningen bleef de schade beperkt. Het is nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan. De brandweer vermoedt wel dat de brand begon in de woonkamer.