Buurtbewoners bezorgd over ingezakt wegdek in Humbeek: "Vanaf morgen wordt het zinkgat hersteld"

De burgemeester moest de problemen met het wegdek naar eigen zeggen via de media vernemen. Daarop nam hij contact op met De Watergroep. "Ik kreeg vanavond een bericht met daarin de bevestiging dat er morgen een aannemer langskomt om het gat te herstellen. Daarna wordt er ook een nieuwe laag asfalt over gelegd zodat het probleem tegen eind deze week is opgelost", vertelt Selleslagh. Guy is blij dat er eindelijk een oplossing in zicht is. "Het heeft lang geduurd, maar het belangrijkste is dat alles nu hersteld zal worden."

Burgemeester Selleslagh hoopt dat inwoners hem in de toekomst meteen contacteren als er problemen opduiken. "Ik hoop dat inwoners niet altijd naar de media moeten lopen om een probleem op te lossen waar wij niets vanaf weten", klinkt het.