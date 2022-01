Tv-kok Jeroen Meus wint carrièreprijs voor verspreiding van kennis over gastronomie

Gezellige bourgondiër Jeroen Meus presenteert sinds 2010 het razend populaire kookprogramma "Dagelijkse kost" op Eén. Daarnaast maakte hij "De patat", een documentairereeks over de geschiedenis van de aardappel. En in 2014 reisde Meus de wereld rond om via de keuken verschillende leefgemeenschappen te leren kennen. Door de combinatie van televisieprogramma's en kookboeken kreeg Jeroen Meus een enorm bereik in Vlaanderen en Nederland.