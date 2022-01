Jury succesvol samengesteld na eerdere mislukking bij start van gerechtelijk jaar

Het assisenproces over de dood van Eunice Osayande, een jonge prostituee die in 2018 werd doodgestoken op straat in Schaarbeek, kan donderdag eindelijk van start gaan. Nadat de jurysamenstelling in september mislukte omdat er te weinig kandidaat-juryleden waren opgedaagd, werden er gisteren bij een tweede poging acht mannen en vier vrouwen uitgeloot om zich te buigen over de zaak. De beschuldigde is een jongeman die 17 jaar oud was op het moment van de feiten en door de jeugdrechter uit handen was gegeven om als een volwassene te worden berecht. Hij riskeert tot dertig jaar cel.