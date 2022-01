Kantonnale Bouwmaatschappij vraagt huurders in brief naar buitenlandse eigendommen

De Kantonnale Bouwmaatschappij in West-Limburg kondigde eerder al aan dat ze zou controleren of sociale huurders eigendom hebben, zowel in binnen- als buitenland. "Op basis van eigen vermoedens of vaststellingen onderzoeken we nu al zo'n 40 dossiers", vertelt directeur Ine Baptist van de Kantonnale Bouwmaatschappij. "De resultaten daarvan lopen nu binnen. We zullen dan in gesprek gaan met de huurders. Want het is natuurlijk mogelijk dat huurders een woning of een deel daarvan hebben verworven via een erfenis. Dan zijn er regularisatietermijnen. Maar het is natuurlijk een ander verhaal als mensen zelf woningen hebben aangekocht."