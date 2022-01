Kleuters uit Veurne voeren actie voor meer verkeersveiligheid

Veurne plaatste in het verleden al tijdelijke bloembakken om met de wagen te slalommen, maar verdere ingrepen bleven uit. Daarom werden het stadsbestuur en de politie uitgenodigd voor de actie. "Verkeersveiligheid is een belangrijk thema en daarom zijn we in permanent overleg met de scholen", vertelt schepen van onderwijs Jonas Bels (Veurne Plus). "Elke school vraagt meer verlichting, maar we kunnen elke eurocent maar één keer uitgeven. Die borden in de bloembakken hebben een functie en we zullen zien wat die als bijkomende meerwaarde opleveren."