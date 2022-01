Koren uit Borsbeek, Lint en Aartselaar trotseren koude en repeteren op speelplaatsen

"Digitaal repeteren is niet ideaal", vertelt hij in "Start Je Dag". "We repeteren dus op de speelplaats van het Sint-Jozefinstituut in Borsbeek - waar ik zelf lesgeef - en in een school in Lint. Die speelplaatsen hebben allebei een groot afdak. We staan dus droog, al is het wel echt koud. Maar we zingen en dat is het belangrijkste!"